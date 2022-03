Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Putin parlando degli obiettivi dell’operazione in Ucraina ha detto di bombardamenti solo su siti militari e così è stato eseguito”. Così l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, parlando con i giornalisti in piazzale Clodio, a Roma.

