Torino, 25 mar. (LaPresse) – “Vediamo una fase di crescita per le infrastrutture dell’energia nel mondo” e “il pacchetto finanziario di interventi ci dà l’energia e le risorse per andare avanti con un impegno positivo per creare valore per gli shareholder”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Saipem, Francesco Caio, in call con gli analisti presentando l’aggiornamento del piano 2022-25.

