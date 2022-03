Milano, 25 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge federale che criminalizza la diffusione di informazioni false e che screditano li enti statali che operano all’estero, come la Guardia nazionale, le ambasciate, le missioni diplomatiche, il ministero per le situazioni di emergenza e la Procura. La pena massima sarà di 15 anni di reclusione. Una misura simile è stata introdotta per la diffusione di false informazioni sulle forze armate russe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata