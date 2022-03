Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Mi dispiace moltissimo che siamo stati esclusi. E’ un momento triste ma non voglio entrare nelle analisi, facciamo passare del tempo poi vedremo. Spero sul futuro della Nazionale, è veicolo di italianità e di risorse che possono essere utili per questo Paese”. Così a LaPresse, Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, in merito alla mancata qualificazione dell’Italia al mondiale in Qatar 2022.

