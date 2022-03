Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Perché non gestiamo l’euforia di una grande vittoria? C’è una serialità in questo, una parte dell’angoscia di ieri sera è legata alla vicinanza con un successo per molti versi inaspettato che è stato frutto anche di una serie di casi e circostanze. E colpisce la rapidità con cui dal successo si è passati alla sconfitta. Ma è proprio perché il successo era un po’ al di là dei nostri meriti abbiamo pensato di essere i leader del mondo. E ogni volta che gli uomini pensano a questo, arriva qualcosa come è successo con il Covid, a dirci che noi siamo essere finiti, non siamo semidei, e questo aggrava la situazione dei giovani, perchè il calcio dà una serie di elementi identitari nel nostro paese che vanno al di là del solo calcio. Dobbiamo invece imparare a vedere che in queste vicende c’è una alternanza. Abbiamo giudicato di essere migliori degli inglesi e dei francesi e degli spagnoli, adesso dobbiamo ammettere che facciamo parte di quella ruota che gira in cui soltanto una pianificazione di medio termine riesce a garantire il risultato”, ha aggiunto, “Cosa dire agli adolescenti che resteranno senza Mondiale? A quell’età le tragedie, da quelle sportive a quelle sentimentali, sono all’ordine del giorno. Non è facile dire ai ragazzi che le cose cambieranno, ma questo deve essere il messaggio. La vita è fatta di questa alternanza. La scuola non ce la fa più a dire cose di buon senso, e neanche i genitori che fanno i sindacalisti dei loro figli. Bisogna ripristinare l’idea che la vita è fatta di episodi felici e clamorosi ma la generalità dell’esperienza è più routine, ripetizione, a volte anche noia. Bisogna capire questo messaggio è il primo passo per ridurre l’infelicità e aumentare il nostro benessere”, ha concluso.

