Milano, 25 mar. (LaPresse) – L’eliminazione dell’Italia a opera della Macedonia del Nord mette in difficoltà anche la Rai, che ha speso circa 170 milioni di euro per i diritti esclusivi dei Mondiali di calcio del Qatar e ora si ritrova una Coppa del Mondo senza Azzurri. A quanto si apprende, è allo studio un piano, da attuare non subito, dato che ai Mondiali mancano ancora oltre sette mesi, per cedere una parte dei diritti alle pay tv. Anche perché le partite sono tante, 64, e l’affollamento del palinsesto potrebbe essere addirittura controproducente. Tutto però sarà più chiaro quando sarà formalizzato il passagio al modello per generi. Intanto trapela anche che il partner ideale, sempre a quanto si apprende, potrebbe essere Amazon.

