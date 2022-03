Milano, 25 mar. (LaPresse) – Un riconoscimento al valore, per onorare l’impegno, la professionalità e il sacrificio delle forze armate, dei giornalisti, delle aziende, dell’imprenditoria, che hanno lavorato incessantemente durante tutta l’emergenza sanitaria e continuano a farlo anche in uno scenario di guerra, come quello che stiamo vivendo: è questo ‘Italia nel merito’, iniziativa, giunta alla decima edizione, organizzata dalla giornalista Katia La Rosa, presidente dell’Associazione IT Difesa, in collaborazione con molte istituzioni.

