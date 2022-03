Lucca, 25 mar. (LaPresse) – Incidente mortale oggi attorno alle 14.20 sulla via Lodovica a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un uomo di circa 70 anni, era alla guida di un’auto quando è andato a scontrarsi con una vettura che procedeva in direzione opposta, per cause ancora al vaglio della municipale. L’impatto è stato violento: è intervenuto il 118 con ambulanza e elisoccorso, ma purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri.

