Milano, 25 mar. (LaPresse) – È un rider l’uomo di 33 anni investito questa mattina da un’auto a Milano in viale Brianza nei pressi di piazzale Loreto. Al momento si trova ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano in condizioni gravi e prognosi riservata dopo essere stato trasferito in codice rosso per un trauma cranico commotivo.

