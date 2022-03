Roma, 25 mar. (LaPresse) – Il piano ‘Awakening the lion’ del gruppo Caltagirone prevede la razionalizzazione della presenza geografica con “focus sui mercati che assicurano crescita e redditività a medio e lungo termine. Revisione approfondita della presenza geografica finalizzata a liberare risorse da reinvestire in crescita organica (e non) in mercati ad alto potenziale connotati da forte attrattività finanziaria. Consolidamento della leadership in Italia, Francia e Germania, crescita nell’est Europa, Cina e India e sviluppo della presenza in USA soprattutto in ambito asset management”. E’ quanto si legge in una nota.

