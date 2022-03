Roma, 25 mar. (LaPresse) – Il piano ‘Awakening the lion’ del gruppo Caltagirone prevede la conferma dei dividendi previsti dall’Investor Day del 15 dicembre per il triennio ’22 – ’24, nonché conferma del riacquisto azioni. E’ quanto si legge in una nota.

