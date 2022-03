Roma, 25 mar. (LaPresse) – Claudio Costamagna e Luciano Cirinà, rispettivamente candidato Presidente del Consiglio di Amministrazione e candidato CEO della lista di consiglieri per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., hanno presentato oggi alla comunità finanziaria il programma strategico ‘Awakening the Lion’ che intende rilanciare il Leone di Trieste. E’ quanto si legge in una nota. Il piano prevede di attivare “5 linee di intervento (più una) per tornare ad essere leader”. In particolare si pone l’obiettivo di utili a circa 4,2 miliardi di Euro nel 2024, con EPS CAGR ‘21-‘24 stimato superiore al 14% attraverso interventi di carattere organico e non organico (EPS CAGR ‘21-‘24 organico >11%) ; generazione di cassa cumulata disponibile per circa 9,5 – 10,5 miliardi di Euro nel periodo 2022-2024; circa 1,5 – 1,6 miliardi di Euro di investimenti in trasformazione digitale e tecnologica; biettivo di riduzione costi annui fino a circa 0,6 miliardi di Euro. Obiettivo cost/income del 55%; volontà di massimizzazione della disponibilità di cassa potenzialmente disponibile per attività di M&A fino a circa 7 miliardi di Euro grazie anche a utilizzo efficiente della leva.

