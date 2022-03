Roma, 25 mar. (LaPresse) – Il piano ‘Awakening the lion’ per Generali prevede un “investimento complessivo nel triennio di 1,5 – 1,6 miliardi di Euro in investimenti tecnologici per creare nuove opportunità di crescita e di risparmio sui costi preparando la Compagnia a fronteggiare le esigenze e le abitudini delle nuove generazioni (di clienti, dipendenti e agenti). Generali deve liberarsi dalla concentrazione su pochi grandi fornitori, far crescere in house una generazione di developers e data scientists e recuperare il ritardo accumulato nel campo del’Insurtech.

