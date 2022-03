Roma, 25 mar. (LaPresse) – “Il piano lifetime partner 24 non si focalizza sulle principali debolezze della compagnia”. E’ quanto si legge in una nota del gruppo Caltagirone. In particolare si sottolinea la “concentrazione sul business Vita in un contesto di tassi di interesse ancora bassi”, la “limitata componente di masse di gestione da terzi nelle attività di asset management , portafoglio geografico molto frammentato e scarsa presenza in Asia , mancato contributo delle attività in Italia alla crescita del risultato operativo degli ultimi 4 anni, investimenti in M&A inferiori rispetto ai concorrenti e concentrati in operazioni di piccola taglia”

