Roma, 25 mar. (LaPresse) – E’ attivo da questa mattina il sito ‘Awakening the lion’ che fa capo alla lista Caltagirone per il cda di Generali, con le istruzioni per il voto. “Il Gruppo Caltagirone si è fatto promotore di una lista con un nuovo Candidato CEO e un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e per realizzare un programma strategico molto più ambizioso rispetto al piano presentato dalla società – si legge – I candidati della lista sono tutti altamente qualificati, con comprovate storie di successo e consolidate esperienze necessarie alla realizzazione del programma”. Si spiega che “per favorire la più ampia partecipazione assembleare, il Gruppo Caltagirone ha messo a disposizione degli azionisti che vorranno supportare la sua proposta un numero verde. Chiamando sarà possibile chiedere ulteriori chiarimenti e avere istruzioni su come trasmettere la propria delega di voto” e “Per informazioni i seguenti recapiti sono raggiungibili da lunedì 28 Marzo 2022 dalle ore 10”.

