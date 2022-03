Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Il piano che abbiano presentato” per Generali ” ha fra le sue colonne il riposizionamento strategico della compagnia. Vogliamo portare la compagnia a essere più profittevole”. Cosi Claudio Costamagna, indicato come candidato Presidente nella lista di consiglieri promossa dal Gruppo Caltagirone per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, in conferenza stampa a Milano. Altro elemento è “la governance”.

