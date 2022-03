Milano, 25 mar. (LaPresse) – “La nostra strategia di M&A è più proattiva con un uso efficiente della leva e un rafforzamento tecnologico e una valorizzazione dei talenti” nella compagnia. Cosi Luciano Cirinà, candidato come Amministratore Delegato nella lista di consiglieri promossa dal Gruppo Caltagirone per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, in conferenza stampa a Milano.

