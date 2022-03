Milano, 25 mar. (LaPresse) -” La nostra strategia è ambiziosa, ma assolutamente realizzabile”. Cosi Luciano Cirinà, candidato come Amministratore Delegato nella lista di consiglieri promossa dal Gruppo Caltagirone per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, in conferenza stampa a Milano.

