Bruxelles, 25 mar. (LaPresse) – “Il riempimento dello stoccaggio del gas in tutta l’Unione dovrebbe iniziare quanto prima, tenendo pienamente conto delle misure nazionali di preparazione”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo sul capitolo energia. “In vista del prossimo inverno – si legge ancora – gli Stati membri e la Commissione dovranno urgentemente: stabilire i necessari meccanismi di solidarietà e compensazione; collaborare all’acquisto comune volontario di gas, Gnl e idrogeno, facendo un uso ottimale del peso politico e di mercato collettivo dell’Unione europea e dei suoi Stati membri per smorzare i prezzi nei negoziati, la piattaforma di acquisti comuni sarà aperta anche ai paesi dei Balcani occidentali e ai tre partner orientali associati; completare e migliorare le nostre interconnessioni di gas ed elettricità in tutta l’Unione europea, compresa la piena sincronizzazione delle reti elettriche; adoperarsi per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento per tutti gli Stati membri”.

