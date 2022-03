Bruxelles, 25 mar. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti lavoreranno con partner internazionali e si adopereranno per garantire volumi aggiuntivi di Gnl per il mercato dell’Ue di almeno 15 miliardi di metri cubi nel 2022, con aumenti previsti per il futuro”. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

