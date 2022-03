Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Dobbiamo staccare il prezzo dell’elettricità dal prezzo del gas”, “abbiamo dato mandato alla Commissione di esaminare i prezzi dell’elettricità, in primo luogo a breve termine per consentire un tetto massimo. Con il meccanismo che abbiamo oggi, i prezzi salgono, il consumatore paga caro e il contribuente paga caro. Questa riforma del prezzo dell’energia elettrica deve permettere di lottare contro questo”. Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo, citato da Le Figaro.

