Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Abbiamo deciso per la prima volta che la Commissione avrà il mandato per effettuare acquisti congiunti, in particolare di gas. Come era stato deciso per i vaccini ai tempi della crisi del Covid”. Così il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa al termine del Consiglio europeo. “Gli acquisti di gruppo, la capacità di definire insieme contratti a lungo termine, sono lo strumento migliore per abbassare il prezzo del nostro gas e quindi abbiamo dato mandato alla Commissione per farlo”, ha aggiunto citato da Le Figaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata