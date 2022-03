Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Abbiamo tenuto il punto sul fatto che per noi alcune misure sono state già intraprese: il sostegno alle famiglie e all’imprese per mitigare l’effetto dell’aumento del prezzo del gas e dell’elettricità, la tassazione dei profitti straordinari fatti dalle società produttrici e che commercializzano l’energia elettrica e anche la possibilità di mettere un tetto al prezzo del gas. Su tutto questo si è deciso che la Commissione discuterà ed esplorerà tutte queste opzioni con gli stakeholders, che sicuramente sono le grandi società petrolifere, le grandi società elettriche, le società di grande distribuzione e probabilmente anche altre”. Così il premier, Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Ci sarà un Consiglio dei ministri dell’energia che parteciperà a questa discussione. Fatto questo, per maggio noi avremo delle proposte a riguardo. Per maggio avremo” anche “una proposta della Commissione sulla possibilità di spacchettare la formazione del prezzo dell’energia elettrica da quella del gas, che è un altro aspetto per il quale bisogna aspettare un rapporto del regolatore europeo”, ha aggiunto.

