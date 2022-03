Roma, 25 mar. (LaPresse) – Si terrà lunedì, in serata, una riunione tra i capigruppo di maggioranza al Senato e il Governo per stabilire come procedere sul Dl Ucraina, che la prossima settimana approderà in aula a Palazzo Madama. È quanto apprende LaPresse da fonti parlamentari qualificate, che al momento non escludono alcuna ipotesi, neppure che il Governo decida di porre la fiducia sul testo. La fiducia farebbe decadere tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno, compreso l’odg di Fratelli d’Italia sull’aumento delle spese militari.

