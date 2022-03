Bruxelles, 25 mar. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo approva la Bussola strategica, che fornisce gli orientamenti strategici per il prossimo decennio e definisce un insieme coerente di azioni, modi e mezzi e obiettivi chiari necessari per questo nuovo impulso: consentire all’Unione europea di agire in modo più rapido e deciso di fronte alle crisi; garantire i nostri interessi e proteggere i nostri cittadini rafforzando la capacità dell’Unione europea di anticipare e mitigare le minacce; stimolare gli investimenti e l’innovazione per sviluppare congiuntamente le capacità e le tecnologie necessarie; approfondire la nostra cooperazione con i partner per raggiungere obiettivi comuni”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo sul capitolo Difesa.

