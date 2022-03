Bruxelles, 25 mar. (LaPresse) – “Il Consiglio europeo attende con interesse un’analisi che la Commissione dovrà elaborare entro la metà di maggio, in coordinamento con l’Agenzia europea per la difesa, sulle carenze di investimenti nella difesa e sulle proposte per ogni ulteriore iniziativa necessaria per rafforzare la base industriale e tecnologica della difesa europea. Ciò contribuirà agli sforzi volti a rafforzare la resilienza dell’Unione europea e ad aumentare la sua capacità di sicurezza e di difesa attraverso maggiori e migliori investimenti, concentrandosi sulle carenze strategiche individuate”. E’ quanto si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo sul capitolo difesa. “Al fine di rafforzare le capacità di difesa dell’Unione europea e degli Stati membri – si legge ancora -, è opportuno sfruttare appieno il potenziale degli strumenti e delle iniziative di finanziamento dell’Unione europea, in particolare il Fondo europeo per la difesa e la cooperazione strutturata permanente, il piano di sviluppo delle capacità e la revisione coordinata annuale della difesa. Inoltre, entro la fine del 2022 dovrebbero essere adottate misure per promuovere e facilitare l’accesso ai finanziamenti privati per l’industria della difesa, anche sfruttando al meglio le possibilità offerte dalla Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio europeo valuterà regolarmente l’attuazione della Bussola strategica e i progressi compiuti nel settore della sicurezza e della difesa. Fornirà ulteriori orientamenti, se necessario”.

