Milano, 25 mar. (LaPresse) – “Il 2%” del Pil sulle spese per la Difesa “fu un impegno preso dal governo italiano nel 2006. Quindi, 15-16 anni fa e sempre confermato da tutti i governi da allora. Non credo ci siano state grandi discussioni in occasione di queste conferme e ora è tornato alla ribalta questo impegno, perché più urgente è venuta l’esigenza di iniziare a riarmarci”. Così il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “Per l’Italia, a differenza di altri Paesi, tutto ciò avviene all’interno della Difesa europea e una Difesa europea è fondamentale per poter arrivare all’integrazione politica”, ha aggiunto.

