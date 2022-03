Milano, 25 mar. (LaPresse) – Nelle ultime 24 è stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che anche oggi sono 447, mentre calano i letti occupati in area medica, che oggi sono 8.994, ben 35 in meno di ieri. É quanto si legge nel bollettino diffuso dal ministero della Salute.

