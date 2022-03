Torino, 25 mar. (LaPresse) – Sono riprese le audizioni della Procura di Torino che sta indagando sui conti della Juventus, accusata per falso in bilancio. Dopo Paulo Dybala, primo giocatore a testimoniare nella giornata di ieri nell’ambito dell’inchiesta ‘Prima’, oggi è la volta di altri due calciatori, Alex Sandro e Federico Bernardeschi, convocati nel pomeriggio in Procura dai magistrati torinesi come persone informate dei fatti. In questo nuovo filone dell’indagine gli inquirenti stanno indagando sul pagamento differito da parte della società bianconera di tre mensilità su quattro dei giocatori. Inizialmente, tramite un accordo collettivo tra club e tesserati, quattro mesi di stipendio erano stati ‘congelati’ all’epoca della prima ondata della pandemia.

