Gedda (Arabia Saudita), 25 mar. (LaPresse/AP) – Un grande incendio è scoppiato in un deposito di petrolio del colosso petrolifero statale Aramco a Gedda, in Arabia Saudita, dove nel weekend si tiene il Gran Premio di Formula 1. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato di aver lanciato una serie di attacchi al regno, che guida una coalizione che combatte gli Houthi, sostenuti dall’Iran. Il North Jiddah Bulk Plant si trova appena a sud-est dell’aeroporto internazionale della città, un hub cruciale per i pellegrini musulmani diretti alla Mecca. Un fotoreporter dell’Associated Press che copriva i giri di prova sulla pista di F1 a Gedda ha visto il fumo alzarsi in lontananza a est, subito dopo le 17.40 ora locale. Il Gran Premio dell’Arabia Saudita a Gedda si svolgerà domenica, anche se alcuni hanno espresso preoccupazione per i recenti attacchi contro il regno. La F1 ha dettto in una dichiarazione che “la posizione al momento è che stiamo aspettando ulteriori informazioni dalle autorità su quanto accaduto”.

