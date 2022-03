New York (New York, Usa), 24 mar. (LaPresse/AP) – Il sindaco di New York, Eric Adams, annuncerà in mattinata l’esenzione per atleti e artisti dall’obbligo di vaccinazione, una mossa che consentirà alla star dei Brooklyn Nets Kyrie Irving di giocare in casa e ai giocatori di baseball non vaccinati di scendere in campo quando inizia la stagione. La decisione sarà immediatamente effettiva, secondo una fonte informata. L’obbligo di vaccinazione per i lavoratori si applicherà ancora in città alle persone con altri tipi di lavoro, compresi i dipendenti del governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata