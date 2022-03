Roma, 24 mar. (LaPresse) – “La Commissione tecnico scientifica (Cts) di Aifa ha iniziato il 24 marzo 2022 la valutazione dell’opportunità di una seconda dose booster dei vaccini contro il Covid-19 per particolari categorie di soggetti”. E’ quanto si legge in una nota dell’Agenzia. Tra le categorie prese in esame anche gli anziani over 70.

