Phoenix (Arizona, Usa), 24 mar. (LaPresse/AP) – Un mese dopo il Senato, anche la Camera dell’Arizona si è unita alla crescente lista di Stati a guida repubblicana per approvare una legislazione anti-aborto aggressiva e ha votato per mettere fuori legge l’aborto dopo 15 settimane di gravidanza. Il disegno di legge non contiene eccezioni per stupro o incesto o per un’emergenza medica e ora va al governatore repubblicano Doug Ducey, un oppositore dell’aborto che ha firmato ogni atto di legge anti-aborto che è arrivato sulla sua scrivania da quando è entrato in carica nel 2015. La Camera dell’Arizona ha anche una legislazione già passato al Senato statale per vietare l’intervento chirurgico di riassegnazione di genere per i minori e vietare agli atleti transgender di giocare nelle squadre sportive femminili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata