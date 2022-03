Bruxelles, 24 mar. (LaPresse) – “Comprendiamo che la rapida transizione verso l’energia pulita è essenziale per promuovere l’indipendenza dell’Ue dai combustibili fossili russi e ci impegniamo a raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi, l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e mantenere un limite di 1,5 gradi Celsius sull’aumento della temperatura a portata di mano. In linea con questa visione, la Commissione europea e gli Stati Uniti istituiranno una task force congiunta per affrontare le esigenze immediate di sicurezza energetica dell’Ue e accelerare la transizione verso l’energia pulita”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente Usa, Joe Biden.

