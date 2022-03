Leopoli (Ucraina), 24 mar. (LaPresse/AP) – “È stato un mese in cui ci siamo difesi dai tentativi di distruggerci, spazzarci via dalla faccia della terra”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video notturno alla nazione. “Siamo durati sei volte più a lungo di quanto il nemico avesse pianificato, ma le truppe russe stanno distruggendo le nostre città, uccidendo indiscriminatamente civili, violentando donne, rapendo bambini, sparando ai profughi, catturando colonne di soccorso e saccheggiando”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata