Leopoli (Ucraina), 24 mar. (LaPresse/AP) – Parlando alla vigilia del vertice della Nato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato l’Alleanza a fornire “sostegno efficace e illimitato” all’Ucraina, comprese tutte le armi di cui il paese ha bisogno per respingere l’invasione russa. “Chiediamo che l’Alleanza dichiari che aiuterà pienamente l’Ucraina a vincere questa guerra, a ripulire il nostro territorio dagli invasori e a riportare la pace in Ucraina”, ha detto in un discorso video notturno alla nazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata