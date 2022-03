Milano, 24 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto ai membri della Nato di fornire assistenza militare senza limitazioni. Lo riporta la Bbc, riferendo dell’intervento di Zelensky in videocollegamento al summit straordinario della Nato a Bruxelles. Il messaggio, in ucraino, è stato pubblicato sul canale Telegram del presidente. Zelensky ha anche chiesto ai membri dell’Alleanza se sono fiduciosi che, nel caso in cui la Russia attaccasse la Nato, funzionerebbe l’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, cioè quello secondo cui un attacco a un Paese membro della Nato equivale a un attacco a tutta la Nato. “L’unica cosa che vi chiedo dopo un mese di questa guerra è, per favore, non diteci mai che il nostro esercito non rispetta gli standard della Nato”, ha detto Zelensky.

