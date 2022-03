Milano, 24 mar. (LaPresse) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento al summit straordinario della Nato a Bruxelles, ha accusato la Russia di avere usato bombe al fosforo stamattina. “Di nuovo, bambini stavano morendo, persone stavano morendo”, ha detto Zelensky alla Nato, come riporta la Bbc. Il presidente ucraino non ha fornito prove della sua accusa e non ha precisato dove l’attacco sia avvenuto.

