Milano, 24 mar. (LaPresse) – “Avete almeno 20mila carri armati. L’Ucraina ha chiesto l’1%, di darci o venderci l’1% di tutti i vostri carri armati, ma ancora non abbiamo una risposta chiara. La cosa peggiore durante la guerra è non avere risposte chiare a richieste di aiuto”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento in videocollegamento al summit straordinario della Nato a Bruxelles.

