Bruxelles, 24 mar. (LaPresse) – “Stiamo annunciando nuove azioni per rafforzare la resilienza democratica e difendere i diritti umani in Ucraina e nei paesi limitrofi. Gli Stati Uniti e l’Unione europea stanno sostenendo il lavoro degli esperti di documentazione dei crimini di guerra che stanno raccogliendo prove sul campo in Ucraina”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente Usa, Joe Biden.

