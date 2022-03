Bruxelles, 24 mar. (LaPresse) – “Al fine di prevenire una potenziale crisi alimentare innescata da aumenti dei prezzi e interruzioni dell’approvvigionamento alimentare causate dalla guerra di Putin in Ucraina, intendiamo raddoppiare i nostri sforzi congiunti per aumentare la sicurezza alimentare globale e fornire aiuti alimentari diretti, ove necessario, ai nostri partner in tutto il mondo”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente Usa, Joe Biden.

