Bruxelles, 24 mar. (LaPresse) – “Siamo uniti nella nostra condanna dell’ingiustificata e non provocata guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del presidente Usa, Joe Biden. “Siamo solidali con il popolo ucraino, che sta difendendo coraggiosamente la propria patria, e chiediamo alla Russia di porre fine al brutale attacco contro il suo vicino – continuano i leader -. Siamo uniti nel nostro sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina e siamo uniti nella nostra determinazione a difendere i nostri valori condivisi, tra cui la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la pace e la stabilità globali e l’ordine internazionale basato su regole. Oggi continuiamo gli sforzi transatlantici coordinati per sostenere il popolo ucraino, imporre gravi costi alla Russia per le sue azioni ingiustificabili e rafforzare la resilienza delle nostre democrazie, economie e società”.

