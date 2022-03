Bruxelles, 24 mar. (LaPresse) – “Abbiamo la responsabilità di garantire che questo conflitto non diventi una guerra a tutti gli effetti tra Nato e Russia. Ed ecco perché gli alleati non schiereranno truppe sul suolo in Ucraina. Perché l’unico modo per farlo sarebbe impegnarsi in un conflitto completo con le truppe russe”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa al termine del Summit straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica.

