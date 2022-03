Milano, 24 mar. (LaPresse) – I contratti per l’energia russa sono stati controllati e tutti prevedono il pagamento in Europa o in dollari. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz da Bruxelles, citato dia media tedeschi, dopo l’annuncio del presidente russo Vladimir Putin che avrebbe accettato solo rubli per i pagamenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata