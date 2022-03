Roma, 24 mar. (LaPresse) – Sono oltre 1.000 i civili morti in Ucraina dall’inizio del conflitto. Lo rende noto l’Ufficio dell’Alto Commissario Onu per i diritti umani. In totale sarebbero 1.035 mentre 1.650 sarebbero i feriti. Fra i deceduti si conterebbero 90 bambini anche se – viene specificato – i numeri potrebbero essere molto più alti a causa del ritardo delle comunicazioni dai luoghi maggiormente colpiti a partire da Mariupol.

