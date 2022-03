Roma, 24 mar. (LaPresse) – “La Russia deve dimostrare di essere seria riguardo ai negoziati attuando immediatamente un cessate il fuoco. Chiediamo alla Russia di impegnarsi in modo costruttivo in negoziati credibili con l’Ucraina per ottenere risultati concreti, iniziando con un cessate il fuoco sostenibile e procedendo verso un completo ritiro delle sue truppe dal territorio ucraino”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo della Nato pubblicata al termine del summit a Bruxelles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata