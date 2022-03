Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Chiediamo a tutti gli Stati, compresa la Repubblica Popolare Cinese, di sostenere l’ordine internazionale, compresi i principi di sovranità e integrità territoriale, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, di astenersi dal sostenere lo sforzo bellico della Russia in qualsiasi modo e di astenersi da qualsiasi azione che aiuti Mosca ad aggirare le sanzioni”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo della Nato pubblicata al termine del summit a Bruxelles. “Siamo preoccupati per i recenti commenti pubblici dei funzionari della Cina e chiediamo a Pechino di smettere di amplificare le false narrazioni del Cremlino, in particolare sulla guerra e sulla Nato, e di promuovere una risoluzione pacifica del conflitto”, aggiungono i leader.

