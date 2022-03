Roma, 24 mar. (LaPresse) – “Le misure che stiamo adottando per garantire la sicurezza della nostra Alleanza e dell’area euro-atlantica richiederanno risorse adeguate. Gli alleati stanno aumentando sostanzialmente le loro spese per la difesa. Oggi abbiamo deciso di accelerare i nostri sforzi per adempiere al nostro impegno nei confronti del Defence Investment Pledge nella sua interezza”. E’ quanto si legge nella dichiarazione dei capi di Stato e di governo della Nato pubblicata al termine del summit a Bruxelles. “In linea con il nostro impegno nell’articolo 3 del Trattato di Washington, rafforzeremo ulteriormente la nostra capacità individuale e collettiva di resistere a tutte le forme di attacco”, si legge ancora nella dichiarazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata