Roma, 24 mar. (LaPresse) – Useremo “tutti i mezzi per ottenere la pace”, “faremo il possibile per fermare l’escalation e porre fine all conflitto”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in cofnerenza stampa al termine del vertice Nato a Bruxelles. “Siamo uniti contro la Russia”, ha aggiunto.

