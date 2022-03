Milano, 24 mar. (LaPresse) – La posizione dell’Occidente “rimane la stessa: continuare a fornire armi difensive e letali all’Ucraina, in un quadro di piena efficienza, ma con la linea rossa che continua a essere non cobelligerante”. Così il presidente francese, Emmanuel Macron, in una conferenza stampa dopo il vertice dei leader della Nato e del G7.

